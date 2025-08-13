يوسف شحاتة يعلن اعتزال كرة السلة بعد مسيرة حافلة مع الاتحاد

أعلن يوسف شحاتة، نجم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، اعتزاله اللعب بشكل رسمي، مختتمًا مسيرة امتدت لسنوات شهدت العديد من الإنجازات مع “سيد البلد” والمنتخب الوطني.

وقال شحاتة في رسالة مؤثرة لجماهيره:

“منذ ست سنوات، ربطت حذائي في مصر دون أن أعلم إلى أين ستأخذني هذه اللعبة. أعطتني أكثر مما كنت أتخيل — إخوة مدى الحياة، معارك لن أنساها، وذكريات سأحملها إلى الأبد. الحمد لله على كل لحظة، وكل إصابة، وكل فوز، وكل خسارة — فقد كانت جميعها جزءًا من القصة.”

وأضاف:

“من نادي سبورتنج إلى الاتحاد، وشرف ارتداء قميص المنتخب الوطني، أنا فخور بكل ما حققناه معًا — من ألقاب، وكؤوس، ودوري BAL، والكفاح من أجل التأهل الأولمبي. كان هذا أصعب قرار في حياتي، لكن حان الوقت للابتعاد عن الملعب كلاعب. القميص يُخلع، لكن حب كرة السلة يزداد أكثر فأكثر. الآن حان وقت العطاء — لبناء اللاعبين وصقل العقول.”

واختتم شحاتة كلمته موجهًا الشكر لزملائه ومدربيه وجماهير الاتحاد السكندري وعائلته على دعمهم الدائم، مؤكدًا أن حبهم جعل كل ثانية في مسيرته تستحق العناء.