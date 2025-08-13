قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

عزة عاطف

حذر الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، أولا كالينيوس، من أن حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 قد يؤدي إلى انهيار صناعة السيارات في أوروبا. 

وأكد في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات أن التحول نحو الحياد الكربوني يجب أن يتم بأسلوب "محايد تكنولوجيًا" يراعي الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الحظر قد يدفع المستهلكين إلى التسابق على شراء سيارات البنزين والديزل قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما "لن يخدم المناخ".

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 

وبحسب بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، شكلت السيارات الكهربائية الخالصة 17.5% فقط من المبيعات في النصف الأول من العام داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بينما بلغت نسبة السيارات الهجينة القابلة للشحن 8.7%، والسيارات الهجينة التقليدية 35%، بما في ذلك الهجينة الخفيفة.

ورغم أن حظر 2035 ما زال قيد المراجعة، فقد جددت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي التزامها بالوصول إلى انبعاثات صفرية للسيارات الجديدة. 

وأعلنت تسريع العمل على مراجعة لائحة معايير ثاني أكسيد الكربون، ما يفتح الباب لإعادة تقييم القرار في وقت أقرب.

