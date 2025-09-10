مفتي الديار الهندية يُدين العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر ويؤكد التضامن الكامل مع شعبها

أدان الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر وأكد التضامن الكامل مع شعبها.

وقال في بيان له :"بقلوب يعتصرها الحزن، وعيون يملؤها الألم، أتابع بصفتي مفتي الديار الهندية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجوم غادر على دولة قطر الشقيقة، في عدوان آثم لا يمتّ إلى الإنسانية بصلة، وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن ما جرى ليس مجرد اعتداء على أرض عربية، بل هو تحدٍ سافر للضمير العالمي وإهانة لقيم العدالة والكرامة البشرية. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤوليته، وألا يقف موقف المتفرج أمام جرائم الاحتلال التي تتكرر بلا رادع.

وأكد أننا في الهند، نقف إلى جانب قطر حكومةً وشعبًا في هذه المحنة، ونرفع صوتنا عاليًا بالمطالبة بـ وقف فوري لهذا العدوان الجائر، وبمحاسبة المعتدين بكل قوة القانون. كما ندعو الشعوب المسلمة وأحرار العالم إلى التكاتف، وإلى بناء جبهة إنسانية موحّدة لردع الظالمين وكبح جماح المعتدين.

واختتم قائلا :نسأل الله أن يحفظ قطر وأهلها من كل سوء، وأن يُنزل رحمته على المظلومين ويعجّل بالشفاء لجرحاها، وأن يجعل هذا المصاب الجلل دافعًا لمزيد من الوحدة والتعاون بين المسلمين، حتى يكونوا صفًّا واحدًا أمام البغي والعدوان.