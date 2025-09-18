غياب ثنائي الزمالك أمام الجونة بسبب تراكم البطاقات

تأكد غياب المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وحصل كل من محمود بنتايج وخوان بيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.



ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.