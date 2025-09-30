قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نتخلى عن السلاح النووي تحت أي ظرف
مصير البلوجر هدير عبدالرازق أمام المحكمة الاقتصادية| ماذا سيحدث؟
جينجر تشابمان: ترامب يسعى إلى إحلال السلام.. والتزام نتنياهو بأي خطة أمريكية أمر صعب للغاية
هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟.. مجدي عاشور يجيب
غدا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
تسبيحة من 9 كلمات تجلب لك استجابة الدعاء.. أوصى بها النبي
كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 30-9-2025
قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارج
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
مرأة ومنوعات

لا تتجاهله.. مشروب خارق للرجال قبل العلاقة الزوجية

ريهام قدري


أجمع عدد من خبراء الصحة على أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في تحسين جودة العلاقة الزوجية بين الأزواج، حيث توجد مشروبات طبيعية يمكن أن تعزز الطاقة والحيوية وتزيد من مشاعر الاسترخاء والانسجام. 

من أبرز هذه المشروبات الزنجبيل بالعسل، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى أعضاء الجسم، مما يساهم في تقوية الأداء البدني وتحسين المزاج. 

كما أن مشروب القرفة بالحليب يعد خياراً رائعاً للأزواج، نظراً لاحتوائه على عناصر تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر اليومي.


ويرى الأطباء أن الاعتماد على هذه المشروبات كجزء من الروتين الأسبوعي يساهم في رفع مستوى هرمون السعادة، ويمنح الأزواج إحساساً بالراحة النفسية والبدنية. 

ويؤكدون أن الاهتمام بالتغذية السليمة، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة، لا يقل أهمية عن أي وصفة، إذ يشكل ذلك منظومة متكاملة تضمن علاقة زوجية مستقرة وصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

