أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تشوهات وأمراض .. تحذيرات من ثِقل حقيبة المدرسة على صحة الأطفال

حقيبة المدرسة
حقيبة المدرسة
ريهام قدري

أطلقت الجمعية المصرية للعظام تحذيرات جديدة بشأن خطورة حمل الأطفال لحقائب مدرسية ثقيلة تفوق طاقتهم، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس يعانون من آلام في الظهر والرقبة بسبب الوزن الزائد للحقيبة. 

ويشير الأطباء إلى أن الوزن المثالي للحقيبة يجب ألا يتجاوز 10% من وزن الطفل، أي أن طفلاً يزن 30 كيلوغراماً لا ينبغي أن يحمل حقيبة تزيد عن 3 كيلوغرامات.

كما أوصى الخبراء باستخدام حقائب ذات ظهر مبطن وحمالات عريضة لتوزيع الوزن بشكل متوازن على الكتفين، مع ضرورة ترتيب محتويات الحقيبة بحيث تكون الكتب الثقيلة في الجزء القريب من الظهر لتقليل الضغط على العمود الفقري.

وينصح الأطباء أيضاً بتشجيع الأطفال على حمل الحقيبة على كلا الكتفين بدلاً من كتف واحدة، لتجنب حدوث انحناءات وتشوهات مع مرور الوقت.

ويطالب الأطباء وزارة التعليم بضرورة مراجعة عدد الكتب والأدوات التي يحملها الطلاب يومياً، وتفعيل أنظمة التعليم الرقمي للتقليل من الحمل الزائد الذي قد يسبب مشكلات صحية مزمنة في المستقبل.

