تشوهات وأمراض .. تحذيرات من ثِقل حقيبة المدرسة على صحة الأطفال

أطلقت الجمعية المصرية للعظام تحذيرات جديدة بشأن خطورة حمل الأطفال لحقائب مدرسية ثقيلة تفوق طاقتهم، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس يعانون من آلام في الظهر والرقبة بسبب الوزن الزائد للحقيبة.

ويشير الأطباء إلى أن الوزن المثالي للحقيبة يجب ألا يتجاوز 10% من وزن الطفل، أي أن طفلاً يزن 30 كيلوغراماً لا ينبغي أن يحمل حقيبة تزيد عن 3 كيلوغرامات.

كما أوصى الخبراء باستخدام حقائب ذات ظهر مبطن وحمالات عريضة لتوزيع الوزن بشكل متوازن على الكتفين، مع ضرورة ترتيب محتويات الحقيبة بحيث تكون الكتب الثقيلة في الجزء القريب من الظهر لتقليل الضغط على العمود الفقري.

وينصح الأطباء أيضاً بتشجيع الأطفال على حمل الحقيبة على كلا الكتفين بدلاً من كتف واحدة، لتجنب حدوث انحناءات وتشوهات مع مرور الوقت.

ويطالب الأطباء وزارة التعليم بضرورة مراجعة عدد الكتب والأدوات التي يحملها الطلاب يومياً، وتفعيل أنظمة التعليم الرقمي للتقليل من الحمل الزائد الذي قد يسبب مشكلات صحية مزمنة في المستقبل.