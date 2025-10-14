ضبط 4 أطنان دقيق مدعم و1000 لتر سولار بالسوق السوداء في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت متابعة الحالة التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر ومحاربة الاتجار في السوق السوداء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، عن ضبط 82 شيكارة دقيق بلدي مدعم باجمالي وزن 4 أطنان و100 كجم دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء في مخزن.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بكمية وقدرها 1000 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح ومنع رجال الضبط من تأدية عملهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.