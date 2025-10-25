إعدام كميات من السلع الفاسدة.. حملة لضبط الأسواق والمحال بـ الزرقا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا برئاسة المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة، حملة رقابية مكبرة استهدفت الأسواق ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير عددٍ من المحاضر التموينية والصحية للمخالفين، فضلًا عن إعدام كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وردع المخالفين.

وجاءت الحملة بمتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وبإشراف الوحدة المحلية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري والإدارة الصحية وإدارة التموين ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزرقا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين