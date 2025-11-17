إسلام صادق: مرموش يرفض التغير والشناوي يعترض

علق الإعلامي إسلام صادق علي تغيرات حسام حسن لمنتخب مصر امام الرأس الأخضر
وكتب صادق عبر حسابه الشخصي قيس بوك :" أمات العميد لا تنتهي
مرموش يحرج حسام حسن ويرفض إستبداله ..والشناوي يعترض على تغييره بمصطفى شوبير خلال مواجهة المنتخب الوطني مع الرأس الاخضر وديا ! ".
تشكيل منتخب مصر في المباراة
جاء التشكيل الأساسي للفراعنة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني – أحمد فتوح
الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر
الهجوم: عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى محمد
قائمة المنتخب في معسكر الإمارات
شملت القائمة كاملةً كلًا من:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – مصطفى شوبير – محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – رامي ربيعة – خالد صبحي – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – مروان عطية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد شحاتة – محمود صابر – دونجا – مروان عثمان – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالحفيظ زلاكة – محمد صلاح – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد.