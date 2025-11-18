قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذي أسوان يوافق على عدد من الطلبات المقدمة لدفع جهود التنمية المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

وافق المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تخصيص قطعة أرض على مساحة 1200م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بقرية البصيلية قبلى بمركز إدفو .

وذلك فى إطار حرص المحافظة على دفع جهود التنمية المحلية وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المالية ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع تم الموافقة أيضاً على زيادة قيمة التعريفة المقررة بمشروع العبارة التابع للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية والتى تعمل ببحيرة ناصر لنقل السيارات والمعدات المتجهة من وإلى جمهورية السودان الشقيقة ، والتى روعى فيها بأن تتناسب الزيادة مع نسبة الزيادات التى تم أقرارها مؤخراً للمواد البترولية وذلك لضمان إستمرارية المشروع وتعظيم موارد الدولة بتحقيق الإستفادة الإقتصادية المرجوة منه بالشكل المطلوب .

كما الموافقة على سداد الرسوم المالية لصالح صندوق خدمات التنمية المحلية وذلك لمعاينة قطع الأراضى المراد تخصيصها ، وأيضاً المراد تقنينها للتأكد من خلوها من أى مواد محجرية ذات جدوى وأهمية إقتصادية .

جهود متنوعة 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بإستثناء كافة مشروعات المبادرة الرئاسية من سداد الرسوم المقررة لإبداء رأى المحاجر عند إصدار التراخيص المطلوبة لهذه المشروعات ، على أن يتم كتابة إقرار على الجهة المنفذة لأعمال الحفر بأنه فى حالة وجود خامة ذات جدوى إقتصادية ، فيتم إخطار المختصين للتصرف القانونى فى بيع وتسويق هذه الخامة لصالح الصندوق ، مع ضرورة الإلتزام بإتباع القوانين والضوابط المنظمة لذلك .

وخلال الإجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتشديد الرقابة التموينة على كافة الأنشطة التجارية من خلال اللجان المشتركة للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالمواصفات والجودة المطلوبة للإستخدام الآدمى ، وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المناسبة ، مع ضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وكلف بأن يتوازى مع ذلك تكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بمختلف المناطق السكنية والشوارع والميادين بكافة مدن ومراكز المحافظة لإضفاء الأجواء الجمالية والحضارية وخلق متنفس حيوى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف حقيقة عودة منعم وربيعه للأهلي

منطقة دمياط

اكتمال النصاب القانوني.. تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لفرع دمياط

شوبير

شوبير: التلاوة جزء لا يتجزأ من الوجدان المصري

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد