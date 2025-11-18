أرباح شاومي الفصلية تقفز 81% مدفوعة بمبيعات قوية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن تحقيق قفزة في أرباحها الفصلية بنسبة 80.9% في الربع الثالث، مع مضي ثالث أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في العالم قدماً في استراتيجيته للتوسع بقطاع السيارات الكهربائية.

وارتفع صافي الربح المُعدّل إلى 11.3 مليار يوان (1.59 مليار دولار)، متجاوزاً متوسط التقديرات البالغ 10.3 مليار يوان وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة هونغ كونغ إن النمو جاء مدفوعاً بقطاعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومبادرات جديدة أخرى، محققة للمرة الأولى دخلاً تشغيلياً إيجابياً خلال ربع واحد.

وارتفعت الإيرادات في الربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 22.3% إلى 113.1 مليار يوان (15.9 مليار دولار)، إلا أنها جاءت دون متوسط التوقعات البالغ 116.5 مليار يوان في استطلاع المحللين لدى «إل إس إي جي».

وأغلقت أسهم شاومي المدرجة في بورصة هونغ كونغ منخفضة 2.81% عند 41 دولار هونغ كونغي، رغم أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.2% منذ بداية العام.

وسجّل قطاع السيارات الكهربائية لدى شاومي إيرادات بلغت 28.3 مليار يوان في الربع الثالث، ارتفاعاً من 20.6 مليار يوان في الربع الثاني و18.1 مليار يوان في الربع الأول.»