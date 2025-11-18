قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى الفيوم وسيتم الإعادة مرة أخرى
قانون الضوضاء.. بين حماية النوم وإسكات الأذان في إسرائيل
الهيئة الوطنية تحدد مواعيد إعادة الانتخابات في 19 دائرة بعد إلغاء النتائج
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بها
مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري
فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد
الهيئة الوطنية: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات
أنس محمد علي محمد هلول يفوز في انتخابات مجلس النواب دائرة أطفيح بالجيزة
الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا
إلغاء الانتخابات بإمبابة وإعادتها مرة أخرى
إبطال الانتخابات في 19 دائرة وإعادة التصويت بها بعد انتهاء العملية الانتخابية
أحمد بنداري: مصر تؤكد ريادتها المستمدة من خلال تماسك أبنائها قيادة وشعبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تواصل تقدّمها العالمي في تصنيف شنغهاي 2025

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

أعلن رئيس جامعة المنوفية عن تحقيق  جامعة المنوفية خطوة جديدة على طريق التميز الدولي بعد إعلان نتائج تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2025، والذي أدرج الجامعة ضمن الفئة 301–400 عالميًا في أربعة تخصصات رئيسية هي: 

الرياضيات 

هندسة الاتصالات 

علوم الزراعة 

علوم وتكنولوجيا الآلات 

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن  هذا الإنجاز ليعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. 

وقال القاصد إن هذا النجاح يعكس رؤية الجامعة في تعزيز حضورها على خريطة التعليم العالي عالميًا، ويؤكد أن ما يتحقق اليوم هو نتيجة مباشرة للاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة بحثية محفزة، ودعم خطط التطوير المستمر داخل جميع الكليات. نعمل على ترسيخ ثقافة التميز العلمي، ونسعى إلى توسيع نطاق التعاون الدولي، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عامًا بعد عام.

وأضاف أن الجامعة تضع نصب أعينها الوصول إلى مراتب أعلى في التصنيفات العالمية من خلال تشجيع النشر الدولي في دوريات مرموقة، وزيادة حجم الإنتاج العلمي عالي الجودة، وتطوير معامل البحث المتقدمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يحفّز الجميع على مواصلة العمل بروح الفريق. 

وتوجّه رئيس الجامعة بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب على جهودهم المخلصة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية بثبات نحو تحقيق ريادة علمية وبحثية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي.

وقالت الدكتورة غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، إن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالتصنيفات العالمية، من خلال زيادة الإنتاج البحثي عالي الجودة، ودعم التعاون الدولي، وتحسين بيئة الابتكار داخل الجامعة. 

فيما قال الدكتور حاتم سيد أحمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مركز المعلومات، إن تصنيف شنغهاي للتخصصات (GRAS) يعد من أدق التصنيفات الدولية وأكثرها اعتمادًا في تقييم الجامعات حول العالم، حيث يستند إلى مؤشرات موضوعية تشمل التأثير العلمي، وجودة النشر، والتعاون الدولي، والأداء البحثي، والجوائز العالمية المستحقة في المجالات المتخصصة.

المنوفية جامعة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تصنيف عالمي الابحاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

محكمة جنايات دمنهور

لابس قناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود

ترشيحاتنا

المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

إلغاء الانتخابات في الدائرتين الأولى والرابعة بمحافظة الفيوم

الانتخابات

فوز فيصل إبراهيم فيصل سليمان في الانتخابات البرلمانية بدائرة الصف بالجيزة

أرشيفية

تهديد غابات الأمازون وتأثير التغيرات المناخية.. خبير يكشف التفاصيل

بالصور

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..
تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..
تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..

تمارين لراحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر

تمارين لراحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر
تمارين لراحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر
تمارين لراحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر

لماذا تخلت تسلا عن الأجزاء الصينية في سياراتها؟

تسلا
تسلا
تسلا

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد