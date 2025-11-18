قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبو الغيط: جامعة الدول كانت ولا تزال وستظل حاضنة وعربية أصيلة

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الديب أبوعلي

أبو الغيط والخارجية الصينية يشاركون في الاحتفال بإنشاء جامعة الدول العربية.

​شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم 18 نوفمبر في احتفالية بمناسبة الذكرى 80 لإنشاء جامعة الدول العربية؛ والتي نظمتها بعثة جامعة الدول العربية في بكين بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العام والتبادل الثقافي في الصين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام - بأن الاحتفالية شهدت مشاركة واسعة من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الصينية، فضلاً عن مشاركة ممثلي العديد تشيادغ شيو في نائب لجنة التنمية الداخلية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بالإضافة إلى حضور لفيف من الدبلوماسيين من سفارات الدول العربية والأجنبية وممثلي المنظمات الدولية في بكين.

وذكر المتحدث، أن أبو الغيط ألقى كلمة خلال الاحتفالية، أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً الاستعداد التام للعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصين للدفع قدماً بالتعاون العربي الصيني، الذي يزخر بفضل توافر الإرادة السياسية المشتركة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدى الجانبين.

وأشار أبو الغيط في كلمته إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى 80 لتأسيس جامعة الدول العربية التي كانت ولا تزال وستظل جامعة حاضنة وعربية أصيلة، تعبر عن الانتماء والمصير المشترك للدول العربية، والتي تمثل الإطار الوحيد الجامع لكافة الدول العربية.

ولفت أبو الغيط إلى سعي الجامعة المستمر لإقامة شراكات وعلاقات تعاون مع عدد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية، مشيراً على نحو خاص إلى النجاح في تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني قبل أكثر من 20 عاماً، والتطلع إلى مواصلة الزخم الكبير الذي أرساه المنتدى وصولاً إلى عقد القمة العربية الصينية الثانية المقرر إقامتها في عام 2026 في الصين.

كما أوضح المتحدث، أن أبو الغيط أعرب في نهاية كلمته عن تقديره لمواقف جمهورية الصين الشعبية الثابتة تجاه فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ومن ناحية أخرى حرص الأمين العام للجامعة على التأكيد مجدداً على المواقف الثابتة والداعمة للدول العربية لمبدأ الصين الواحدة.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الذكرى 80 لإنشاء جامعة الدول العربية بكين الصين وزارة الخارجية الصينية جمهورية الصين الشعبية منتدى التعاون العربي الصيني فلسطين

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

