فن وثقافة

روايات النشء واليافعين في مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وأمانة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، المؤتمر السنوي العاشر لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل تحت عنوان: "روايات النشء واليافعين"، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر 2025 بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة على كورنيش نيل رملة بولاق بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمناسبة احتفالات أعياد الطفولة.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية متخصصة، تتناول قضايا الرواية الموجهة للنشء واليافعين من جوانب متعددة.
حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع "تفضيلات الأطفال في قراءة روايات النشء واليافعين"، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس محمود حامد – أستاذ إعلام الطفل بجامعة عين شمس وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال.


أما الجلسة الثانية فتتناول "دور الرواية في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى النشء واليافعين"، ويرأسها الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل – أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس.


وتبحث الجلسة الثالثة موضوع "روايات الأطفال بين الترجمة والنقد والتوظيف"، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد – أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس.


وتتصدّى الجلسة الرابعة لرصد "سمات روايات الأطفال"، ويرأسها الأستاذ الدكتور محمد سليم شوشة – أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم – جامعة الفيوم.

أما الجلسة الخامسة فتُفرد لمناقشة "إشكاليات روايات النشء واليافعين والانقرائية"، برئاسة الأستاذ أحمد سويلم – شاعر وكاتب الأطفال.

ويشارك في المؤتمر خمسة وعشرون باحثًا وباحثة من المتخصصين والمهتمين بأدب الطفل والمجالات الأكاديمية ذات الصلة، من بينهم: د. قدرية سعيد، د. أميرة سعيد علي يوسف، أ. رانيا سلامة، د. هادية صابر، أ. إيمان عبد الله السيد، أ. عبده الزراع، د. أميمة منير جادو، د. شاهيناز العقباوي، د. سارة مصطفى سعد عبد المطلب، د. شاكر صبري محمد، أ. أماني التفتازاني، د. نسرين محمود رضوان، د. داليا مصطفى عبد الرحمن، أ. د. أنور عبد الحميد الموسى، د. سعد عبد المجيد، د. غالية الزامل، أ. تاجوج الخولي، د. كريم محمد بهاء الدين عفيفي، د. نورا عبد العظيم، أ. د. ناهد نصر الدين، أ. سارة أبو ريا، أ. فاطمة فؤاد أحمد، أ. أمل جمال، د. حسام إبراهيم محمد قطب، وأ. د. إيناس محمود حامد.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الهيئة على متابعة التطورات المتسارعة في أدب النشء واليافعين، ورصد التحولات الفكرية والجمالية التي تشهدها الكتابة الموجهة لهذه الفئة، وتعزيز دور الرواية في تنمية الوعي الثقافي والقيمي لدى الأجيال الجديدة، كما يسعى المؤتمر إلى خلق مساحة للحوار بين الباحثين والكتاب، وتبادل الخبرات في مجالات الكتابة والترجمة والنقد، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بثقافة الطفل في مصر والعالم العربي.

وتختتم فعاليات المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تدعم البحوث المتخصصة في أدب الطفل، وتعزز التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، إلى جانب نشر البحوث المقدمة في مجلد علمي يوثق أعمال المؤتمر وأوراقه البحثية.

وتؤكد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن الدعوة عامة للجمهور، وتقام فعاليات المؤتمر يومي انعقاده من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

