اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان تناقش 7 ملفات عاجلة

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة السياسات السكانية - الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، أمس الاثنين 17 /11 /2025، الاجتماع السابع للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسئولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 17 دولة عربية.

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الهامة، وفي مقدمتها:

لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية.

تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في اعمال الدورة 59 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها “السكان والتكنولوجيا والبحث في إطار التنمية المستدامة”.

السياسات السكانية الداعمة للاقتصاد الفضي.

اليوم العربي للسكان 2026.

عرض ورقة بحثية عن "دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسكاني للخطة العاجلة للسكان في مصر.

تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.

تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية في سياق التحركات المختلطة من خلال اجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقتين المتوسطية والعربية.

وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية السابعة، والتي ستستضيفها العاصمة العراقية بغداد يوم 4 ديسمبر 2025.