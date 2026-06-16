الكاميرا صورته.. القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل محل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" حال تواجده بداخل أحد المحلات التجارية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية من (طالب مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بشراء بعض المستلزمات من داخل أحد المحلات بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





