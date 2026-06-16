فتح عيادة ويستقبل مرضى.. سقوط الطبيب المزيف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة طبيب وإدارة عيادة طبية "بدون ترخيص" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (كيميائى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر) بإنتحال صفة طبيب لأمراض الحساسية والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن دعوة للمرضى للتردد على عيادته الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور تنسيقاً والجهات المختصة داخل العيادة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" وتم ضبطه، كما تم ضبط (مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر) داخل العيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





