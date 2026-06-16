جريمة في الجيزة.. سائق ميكروباص وأصدقاؤه يعتدون على فتاة ويلقونها بمصرف مائي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير من بعض الأشخاص "مجهولين" لتعديهم على السيدة الظاهرة بالمقطع وسرقتها وإلقائها بأحد المجارى المائية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وباستدعائها حضرت وبرفقتها والدتها وبسؤالهما قررت الأولى بأنه بتاريخ 15/ الجارى استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأهرام صحبة شخصين وفوجئت بقيام قائد السيارة بتغيير خط السير باتجاه إحدى المناطق الزراعية وقيام الآخر بالجلوس بجانبها والتحرش بها، وحال ذلك قام شخصان آخران يستقلان دراجة نارية بالدلوف لداخل السيارة وتهديد مستقليها بسلاح أبيض وقيام أحدهما بالتعدى عليها، واستوليا على متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار وعقب ذلك قام مستقلو السيارة الميكروباص بإنزالها بمكان العثور بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعه (4 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بالجيزة)، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة الميكروباص ، الدارجة النارية، السلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة، المتعلقات الخاصة بالمجنى عليها)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.