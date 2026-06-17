جي دي فانس: باكستان طلبت تأجيل نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

أثار إعلان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بشأن تأجيل نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، تساؤلات جديدة حول طبيعة الاتفاق الذي يُنظر إليه باعتباره إطارًا أوليًا لإنهاء التوترات والصراع الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وقال فانس، في تصريحات نقلتها شبكة CBS الأمريكية، إن باكستان، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين واشنطن وطهران، طلبت عدم نشر النص الكامل للمذكرة في الوقت الحالي، موضحًا أن هناك اعتبارات تتعلق باستكمال بعض الترتيبات الفنية والسياسية قبل الكشف عن جميع التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الولايات المتحدة للكشف عن بنود الاتفاق، حيث طالب عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين الإدارة الأمريكية بتقديم إحاطات رسمية حول مضمون المذكرة وآليات تنفيذها.

وأكد فانس في مقابلات إعلامية سابقة أن الوثيقة الحالية ليست اتفاقًا نهائيًا، بل تمثل إطارًا عامًا أو "مذكرة تفاهم" تمهد لمفاوضات فنية تستمر نحو 60 يومًا بهدف صياغة اتفاق تفصيلي ونهائي.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، تتضمن المذكرة مبادئ عامة تتعلق بوقف الأعمال العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، إلى جانب ترتيبات اقتصادية وسياسية مرتبطة بالتزامات إيرانية مستقبلية في الملفات النووية والأمنية. إلا أن العديد من التفاصيل الجوهرية، بما في ذلك آليات التحقق والرقابة الدولية، ما زالت قيد التفاوض ولم تُحسم بصورة نهائية.

كما أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن باكستان أدت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفعها إلى طلب الإبقاء على سرية بعض البنود مؤقتًا لتجنب التأثير على المفاوضات الفنية الجارية أو إثارة ردود فعل سياسية قد تعرقل استكمال الاتفاق.

وفي المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن النص النهائي للمذكرة سيُعلن بعد استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع النهائي المتوقع في سويسرا، بينما شددت الإدارة الأمريكية على أن أي تخفيف للعقوبات أو حوافز اقتصادية سيكون مشروطًا بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق وإخضاع برنامجها النووي لعمليات تحقق دولية.

ويُنظر إلى مذكرة التفاهم الحالية باعتبارها خطوة أولى نحو اتفاق أشمل قد يعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن وطهران، إلا أن نجاحها سيظل مرتبطًا بقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات العالقة خلال جولات التفاوض المقبلة.