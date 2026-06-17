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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
محمد على

في عملية تفاخر واضحة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمام حشد من قادة العالم نفسه بأنه القائد والزعيم، مشيرًا بذلك إلى مكانته الكبرى بين قادة العالم.

وقال خلال مواجهته للرؤساء : “أنا الرئيس”.

أقر هو وقادة مجموعة السبع الآخرون بتحسن حظوظ أوكرانيا في ساحة المعركة بتعهد موحد بالدعم وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

جاء تصريح  ترامب الذي يُعدّ اعترافًا ساخرًا بحقيقة غير معلنة تُخيّم على قمة مجموعة الدول السبع التي تعُقد في الفترة من 15 إلى 17 يونيو في منتجع إيفيان لي بان الفرنسي، في ظل مستجدات دولية جديدة.

حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه قمة مجموعة السبع على أمل إقناع ترامب بأن نضال أوكرانيا يُؤتي ثماره، وأن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإملاء شروط أي اتفاق سلام.

يُشير البيان المشترك وتعليقات القادة إلى أن ترامب قد اقتنع بحجة زيلينسكي بعد سنوات من التشكيك.

مع ذلك، لا تزال أي آمال في إجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام تعتمد على التزامات ترامب، والتي قد يصعب تحقيقها. 

وقال ترامب لرؤساء مجموعة السبع والصحفيين لدى وصوله إلى مقعده في جلسة حول الأمن الاقتصادي العالمي، حيث كان من المقرر أن يناقش القادة سلاسل إمداد المعادن الحيوية والاختلالات الاقتصادية الكلية: “أنا الرئيس ”.

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