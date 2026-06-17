ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف ترامب أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، حيث من المقرر التوقيع على بشكل رسمي في جنيف بوجود الوسيط الباكستاني.

وأوضح ترامب أنه من نتائج الاتفاق مع إيران ارتفاع مؤشرات الأسواق وانخفاض أسعار الوقود.

وذكر أن “مذكرة التفاهم لا تنص على دفعنا أي أموال لإيران، لكننا لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك”.

وأكد ترامب أن أسعار النفط انخفضت فور الإعلان عن توقيع الاتفاق مع إيران، ولهذا، فإن الحصار على إيران كان فعالا وإن لم يحسن الإيرانيون التصرف فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم.

وزعم أن “الإيرانيين خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات”.

