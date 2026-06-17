خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، قرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين، كمراقبين رسميين في السجون.

ووفق وسائل الإعلام، فهذه الخطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وربما إتاحة فرصة لممارسات عنيفة.

أثارت الخطوة انتقادات داخلية حادة، حيث وصفتها مصادر سياسية إسرائيلية بـ"القرار الجنوني المتهور والمخالف للقانون".

شمل قرار بن جفير تقليص عدد المراقبين المسئولين عن الإشراف على الأسرى ومتابعة ظروف احتجازهم من 100 مراقب إلى أقل من عشرين.

يتزامن هذا الإجراء مع كشف منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية عن وفاة الأسير عماد سرحان في سجن جلبوع السبت الماضي إثر إهمال طبي وحرمان من الفحوصات الطبية لأكثر من عامين ونصف.



