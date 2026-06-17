رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية

أفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بأنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء قصير على هامش قمة مجموعة السبع يوم أمس، الثلاثاء، أن يتولى زمام المبادرة في السعي لحل سلمي للتوترات مع كوريا الشمالية.

ذكرت المتحدثة باسم الرئاسة، كانج يو جونج، أن الزعيمين تبادلا التحية خلال صورة جماعية لقادة مجموعة السبع، حيث سأل ترامب لي عن الوضع الراهن للعلاقات مع كوريا الشمالية.

وذكر مكتب لي أن لي طلب من ترامب قيادة الجهود لحل قضية كوريا الشمالية سلمياً، كما فعل في الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت كانج أن ترامب رد بأنه سيعمل على معالجة قضية كوريا الشمالية.

وفي بيان مشترك صدر اليوم، الأربعاء، عقب القمة، أعرب قادة مجموعة السبع عن "قلقهم البالغ" إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، وأكدوا مجدداً التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

حثّ الزعيمان كوريا الشمالية على حلّ قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل بيونج يانج، وأكدا مجدداً ضرورة التصدي المشترك لسرقة العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية التي ترتكبها كوريا الشمالية.

وقد عقد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ثلاثة اجتماعات خلال ولاية ترامب الأولى، بما في ذلك قمة تاريخية في سنغافورة عام 2018، وقمة ثانية في هانوي عام 2019، واجتماعًا لاحقاً في نفس العام في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يدخل كوريا الشمالية.

وانهارت الجهود الدبلوماسية بعد فشل قمة هانوي في التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتخفيف العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.