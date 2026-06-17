الأوقاف الفلسطينية تدين إحراق المستوطنين مسجدين شمال رام الله

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،اليوم الأربعاء، إحراق المستوطنين مسجدين في بلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إن هذا اعتداء الخطير الذي يستهدف دور العبادة ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار سياسة استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لدور العبادة والمقدسات، ومحاسبة المعتدين على جرائمهم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما شددت على تمسك أبناء الفلسطيني بحقهم في حماية مقدساتهم والحفاظ عليها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تنال من صمودهم وثباتهم.