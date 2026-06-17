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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التهدئة في الشرق الأوسط تدفع أسواق جنوب إفريقيا للصعود

التهدئة في الشرق الأوسط تدفع أسواق جنوب إفريقيا للصعود
التهدئة في الشرق الأوسط تدفع أسواق جنوب إفريقيا للصعود
أ ش أ

حققت الأسواق المالية والأصول في جنوب إفريقيا مكاسب قوية، على خلفية تصاعد التفاؤل الدولي بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في هبوط أسعار النفط العالمية، ودفع عوائد السندات المحلية لجنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة.

واستمر زخم الصعود ملحوظا في الأسواق، حيث سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات تراجعا مستمرا للجلسة الخامسة على التوالي لتصل إلى 8.34%، مقارنة بذروتها السابقة التي بلغت 9.27% خلال الشهر الأول من الصراع.

كما ارتفع الراند بنحو 1% خلال يومين، ليصل إلى مستوى لم يسجل منذ الأيام الأولى للحرب في أوائل مارس الماضي، حيث جرى تداوله عند 16.13 راند مقابل الدولار.

وفي المقابل، حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من أن تعافي قطاع الشحن البحري وصادرات الطاقة العالمية قد يستغرق عدة أسابيع، حتى في حال الصمود الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار؛ نظرا للمخاوف المتعلقة بسلامة الممرات المائية والحاجة إلى إجراء عمليات مسح شاملة للألغام البحرية.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة السبع بفرنسا، عن توقيع اتفاق إطاري أولي بين الأطراف المعنية، يمتد بموجبه وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 60 يوما إضافية، مع إعادة فتح مضيق هرمز استراتيجيا أمام حركة الملاحة الدولية والتأكيد على منع طهران من حيازة السلاح النووي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النص الكامل للاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسواق المالية وقف إطلاق النار إنهاء الصراع في الشرق الأوسط هبوط أسعار النفط العالمية

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