اتصال بين عراقجي ولافروف حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، وما سيكون عليه الأمر خلال الأيام المقبلة التي يتوقع فيها أن يتم توقيع اتفاق أشمل.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأنها أمر لا يجب استمراره بأي حال.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي ولافروف أكدا ضرورة دعم مذكرة التفاهم من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي ولافروف أكدا ضرورة استمرار التعاون بين دول المنطقة بهدف تعزيز السلام والاستقرار.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية غير دقيق ولن يتم نشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين.

