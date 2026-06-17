الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتحالفها الأمني مع أيسلندا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، باتفاقية الدفاع الثنائية للولايات المتحدة مع أيسلندا، معربا عن التزام الولايات المتحدة بهذا التحالف الأمني المشترك.

جاء ذلك خلال رسالة بعثها روبيو، باسم الولايات المتحدة، اليوم /الأربعاء/، لتهنئة أيسلندا باحتفالها بالعيد الوطني الـ82.

وأشار روبيو خلال الرسالة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية الدفاع الثنائية، مؤكدا أن هذه الشراكة حافظت على الاستقرار في منطقتي شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه "إلى جانب الدفاع، تعتبر شراكتنا الاقتصادية المتنامية ركيزة أساسية لعلاقتنا، فالابتكار الأيسلندي في مجالات الطاقة، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والاقتصاد البحري، وقطاع الشركات الناشئة المتنامي، يدفع عجلة النمو التجاري ويوفر فرصا تجارية تعود بالنفع على كلا بلدينا"، لافتا إلى أن هذا النجاح التجاري يعزز الروابط القوية بين البلدين.

وأعرب روبيو عن تطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لدعم منطقة آمنة ومزدهرة.