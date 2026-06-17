بلومبرج: احتمالات بتغيير الصيغة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران قبل التوقيع عليه

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، إن واشنطن بدأت تعميم مضمون اتفاق التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع المنعقدة في فرنسا.

وذكرت بلومبرج، عن المصدر المطلع أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع.

وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق.

ولفت مسؤول أمريكي إلى إن إيران لن تجني فوائد الاتفاق إلا إذا أوفت بالتزاماتها التي ستتعهد بها وتنفذها.

وأردف المسؤول، أن التزامات إيران تشمل عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وحرية الملاحة بهرمز.

تعليق إيراني

من جانبها علقت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض، أن النص الذي نشرته بلومبرج بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص متعددة.