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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران ضمن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، مصمم لتحفيز الاستثمار في إيران، وذلك ضمن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ.

أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن رسميًا بعد، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع يوم الجمعة، أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزًا اقتصاديًا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

سبق الإبلاغ عن وجود الصندوق، لكن رويترز تكشف لأول مرة عن تخصيص أكثر من نصف المبلغ، وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص. 

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا يوم الأحد عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والإسرائيلية إيران في 28 فبراير، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والغاز العالميين.

أفاد مصدرٌ بأن الصندوق الجديد عبارة عن آلية استثمار خاصة، وليس برنامجًا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية.

 وأضاف المصدر أن شركات مقرها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وافقت على تقديم التمويل.

وأوضح المصدر أن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.

 وصرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن طهران كانت قد طلبت في البداية 400 مليار دولار كتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن رفضت تقديم هذا المبلغ.

الولايات المتحدة الأمريكية إيران الإسرائيلية إيران 300 مليار دولار الولايات المتحدة وإيران صندوق خاص

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