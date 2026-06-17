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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يستضيف قادة رابطة آسيان وسط ضغوط مجموعة السبع

بوتين
بوتين
محمد على

يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين قمةً لقادة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)في مدينة قازان بوسط روسيا ابتداءً من اليوم "الأربعاء"، في ظل ضغوط غربية على موسكو لإنهاء هجومها على أوكرانيا.

وقد سعى بوتين إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع آسيا خلال هجوم موسكو الشامل على أوكرانيا الذي استمر لأكثر من أربع سنوات.

تأتي هذه القمة في عاصمة تتارستان، التي تبعد حوالي 700 كيلومتر (435 ميلاً) شرق موسكو، بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، حيث يُركز الاجتماع بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط.

وسيصل ممثلو 11 دولة من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى قازان اليوم الأربعاء، على أن يُعقد اليوم الرئيسي للقمة في اليوم التالي.

وأعلن الكرملين أن هذه القمة تُحيي ذكرى مرور 35 عاماً على التعاون بين روسيا ودول الآسيان.

الرئيس الروسي بوتين سانت بطرسبرح روسيا دول جنوب شرق آسيا قازان

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