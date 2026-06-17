الصين تتعهد بتقديم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا

أكدت وزارة الخارجية الصينية إلتزام بكين بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران ، متعهدة بتقديم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا.

وكان مسؤولون صينيون أكدوا استعداد بلادهم لدعم الجهود الباكستانية الرامية إلى الحفاظ على استمرارية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تعكس تنامي الدورين الصيني والباكستاني في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية ودفع مسار التسوية السياسية.

وجاء الموقف الصيني خلال مباحثات رفيعة المستوى استضافتها العاصمة بكين بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث أشاد الجانب الصيني بالجهود التي تبذلها إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً دعمه لأي مساعٍ تؤدي إلى استمرار الحوار وعدم انقطاع قنوات التفاوض.



وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها باكستان منذ أشهر لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية شهدتها المنطقة.