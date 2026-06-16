مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين

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لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بعد أن ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "تشينغهاي" الواقعة شمال غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - حسبما نقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الثلاثاء/ - أن الزلزال ضرب منطقة مرتفعة في محافظة "هايشي" التي تقع في الجزء الشمالي من مقاطعة "تشينغهاي" على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأنه تم إجلاء جميع العاملين في منجم فحم يقع بالقرب من مركز الزلزال، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تقييم أعداد الضحايا والأضرار المادية.

وأضافت تلك الوسائل أن فرق الانقاذ هرعت إلى الموقع للبحث عن أي أشخاص محاصرين وتقييم مخاطر حدوث توابع كارثية عقب الزلزال.

من جانبها، أعلنت إدارة الزلازل الصينية أنها فعلت الاستجابة لحالات الطوارئ في أعقاب الزلزال الذي أعقبه حدوث عدة هزات ارتدادية؛ بلغت قوة إحداها 4.9 درجة.