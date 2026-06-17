تسنيم: مانُشر بشأن النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن النص الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية باعتباره النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق وفيه نواقص كثيرة.

وشددت الوكالة الإيرانية في تقرير لها، على أن مذكرة التفاهم تتضمن 14 بنداً إلا أن التفاصيل التي أوردتها "بلومبرج" حول كل بند ناقصة بشكل كبير.

وذكرت تسنيم أن البند الأول والبند المتعلق بمضيق هرمز غير دقيقين وبعض الكلمات المفتاحية المهمة مفقودة.

واختتمت تسنيم تقريرها قائلة : لن يتم نشر نص المذكرة بعد التوقيع عليها يوم الجمعة بناءً على اتفاق الطرفين.

ومنذ قليل ؛ قالت شبكة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، إن واشنطن بدأت تعميم مضمون اتفاق التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع المنعقدة في فرنسا.

وذكرت بلومبرج، عن المصدر المطلع أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع.

وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق.