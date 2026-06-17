بوتين يسلط الضوء على الخبرة الواسعة في التعاون الروسي - الآسيوي

بعث الرئيس الروسي ،فلاديمير بوتين، تحية إلى ضيوف منتدى الأعمال الروسي الآسيوي والمشاركين فيه، مسلطًا الضوء على الخبرة الواسعة في التعاون متعدد الأوجه والروابط القوية بين روسيا والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال بوتين، بحسب بيان نشره الكرملين، "يُعد هذا المنتدى، الذي جمع كبار ممثلي مجتمعات الأعمال في بلادنا ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان، ذا أهمية بالغة. إذ تحتفل العلاقات الروسية-الآسيوية هذا العام بمرور 35 عاما على تدشينها، وخلال هذه الفترة راكمنا خبرة واسعة في التعاون متعدد الأوجه وأقمنا روابط قوية، بما في ذلك بين المجلس الاستشاري للأعمال التابع للرابطة ومجلس الأعمال الروسي الآسيوي، ووضعنا أساسًا راسخًا للمستقبل".

وأشار بوتين إلى أن الأولويات الحالية تشمل التوسع في استخدام المنتجات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطوير منصات رقمية مرنة، إلى جانب توفير فرص واسعة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وتبادل التقنيات المتقدمة والتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف الرئيس الروسي "من المهم أن يعمل شركاؤنا في منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنظمات الأخرى، الذين يحضر ممثلوهم المنتدى، في نفس الاتجاهات".

كما أعرب بوتين عن ثقته بأن قرارات المنتدى ستهيئ فرصا لمزيد من التقدم في التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي ذي المنفعة المتبادلة وتوسيع الحوار المباشر بين مجتمعات الأعمال، مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا والدول الأعضاء في رابطة (آسيان).