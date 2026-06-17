تقديرات عسكرية ترجح احتمال الانسحاب إلى الخط الأصفر في جنوب لبنان

أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التقديرات العسكرية ترجح احتمال الانسحاب إلى الخط الأصفر في جنوب لبنان.

ووفق الصحيفة العبرية؛ فقد عبر كبار الضباط عن قلقهم جراء غياب التأثير الإسرائيلي في المحادثات التي تقودها واشنطن.

وأشارت “هآرتس” إلى إنتشار الخوف داخل جيش الاحتلال من فرض انسحاب كامل عليه من جنوب لبنان. مضيفة : لم تصدر عن المستوى السياسي توجيهات واضحة بشأن الهدف النهائي في لبنان ما يعيق التخطيط والاستعداد العملياتي.

وإختتمت "هآرتس"قائلة : التوجيهات للقوات تقضي بتجنب تنفيذ عمليات هجومية واسعة والتركيز على حماية القوات وتفكيك البنى التحتية.