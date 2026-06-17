بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 21.68 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 8814.22 نقطة، إذ جرى تداول نحو 659 مليون سهم عبر 39 ألفا و277 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 156.7 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25.11 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 8780.22 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 366 مليون سهم من خلال 18 ألفا و666 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 49.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 22.07 نقطة بما نسبته 024% ليصل إلى مستوى 9278.88 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 292 مليون سهم عبر 20 ألفا و611 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 106.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 56.58 نقطة بما نسبته 0.58% ليصل إلى مستوى 9820.70 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 305 ملايين سهم عبر 13 ألفا و464 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 39.5 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مخازن" و"امتيازات" و"وربة ت إ" و"التخصيص" و"المتكاملة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "السور" و"أصول" و"تجارة" و"عمار" و"آبار" الأكثر انخفاضا.