"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة الخليل الفلسطينية

حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل الفلسطينية؛ والتي كان آخرها قرار وزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها، وإلغاء اتفاقية الخليل.

وأكدت الأمانة العامة - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس " اليوم /الأربعاء/ - أنه لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها، وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها، بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة.

وجددت الأمانة العامة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة اليونسكو.