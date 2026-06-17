بسبب إيران وأمريكا .. سويسرا تغلق المجال الجوي فوق منتجع بورجنستوك بشعاع 46 كم

أعلنت السلطات السويسرية عن اجراءات مواكبة التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في منتجع بورجنستوك وسط سويسرا.

ووفق تقارير إعلامية؛ فمن المقرر ان يشارك في حفل التوقيع وفود من باكستان وقطر إلى جانب إيران والولايات المتحدة.

وألمحت التقارير إلى أن السلطات السويسرية أغلقت المجال الجوي فوق منتجع بورجنستوك بشعاع 46 كم.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منطقة بورغنشتوك بوسط سويسرا، في خطوة تُعد تتويجًا لمسار تفاوضي مكثف شهدته الأسابيع الأخيرة بين الجانبين.

ويأتي الإعلان السويسري بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين وأطراف دولية أكدت اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

وكانت سويسرا عرضت في وقت سابق استضافة مراسم التوقيع، مؤكدة أنها على اتصال وثيق بالطرفين الأمريكي والإيراني، وأنها تؤدي دورًا داعمًا للجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لخفض التصعيد بين البلدين. كما أوضحت الخارجية السويسرية أنها اقترحت أراضيها كمكان مناسب لإتمام التوقيع الرسمي إذا ما وافقت الأطراف المعنية على ذلك.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤولين إيرانيين الانتهاء من صياغة النص النهائي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ومسؤولون آخرون أن التوقيع الرسمي سيتم في سويسرا يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يشكل الاتفاق نقطة تحول في العلاقات المتوترة بين البلدين.