أعلنت إيران توقع مذكرة تفاهم لشراء 20 طائرة هليكوبتر من روسيا.

ورحبت روسيا في وقت سابق بالتفاهم الذي تمّ التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لموجباته.



وأفادت الخارجية الروسية بأن الوزير سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي بأن روسيا "تدعم التفاهمات التي تم التوصل إليها نتيجة للوساطة الفاعلة من قبل باكستان وقطر لخفض التوترات في المنطقة".

وأضافت أنه "تمّ التركيز على أهمية التزام كل الأطراف الضالعين في النزاع المسلح، بمن فيهم إسرائيل".