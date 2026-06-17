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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج تعتزم تمديد عمر أكبر حقولها النفطية دعمًا لإمدادات أوروبا

النرويج تعتزم تمديد عمر أكبر حقولها النفطية دعمًا لإمدادات أوروبا
النرويج تعتزم تمديد عمر أكبر حقولها النفطية دعمًا لإمدادات أوروبا
أ ش أ

تمضي النرويج قدمًا في مرحلة جديدة من تطوير حقل "يوهان سفيردروب" في بحر الشمال، في خطوة تستهدف إطالة عمر أحد أكبر حقولها النفطية وتعزيز استقرار إمدادات الخام إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت شركة "إكوينور" النرويجية أن اكتشافات جديدة في منطقة "يوهان سفيردروب" أرست الأساس للمرحلة الرابعة من تطوير الحقل، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للموارد الإضافية تتراوح بين 20 و30 مليون برميل مكافئ نفطي، مع توقع بدء الإنتاج في عام 2029.

ورغم أن هذه الكميات تعد محدودة مقارنة بحجم الموارد الإجمالية للحقل، فإن أهمية المشروع تكمن في دوره في إبطاء التراجع الطبيعي للإنتاج والحفاظ على مستويات ضخ مرتفعة من أحد أهم مصادر النفط في أوروبا.

وينتج حقل "يوهان سفيردروب" نحو 755 ألف برميل يوميًا، بما يمثل قرابة ثلث إنتاج النرويج من النفط، ويصنف بين أكبر الحقول المنتجة في القارة الأوروبية. ومنذ بدء تشغيله في عام 2019، أصبح الحقل ركيزة رئيسية في صادرات النفط النرويجية ومصدرًا مهمًا لإمدادات مصافي التكرير الأوروبية.

واكتسبت هذه الأهمية بعدًا أكبر خلال السنوات الأخيرة، مع إعادة أوروبا تشكيل منظومة الطاقة لديها عقب تراجع الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية. ورغم تركيز جانب كبير من النقاش الأوروبي على الغاز الطبيعي، لا يزال النفط الخام عنصرًا أساسيًا لقطاعات النقل والتكرير والبتروكيماويات والصناعة.

وفي الوقت نفسه، يواصل إنتاج النفط من عدد من الأحواض الأوروبية الناضجة الانخفاض، ما يزيد أهمية الإمدادات المستقرة من مصادر موثوقة خارج منظمة "أوبك". وفي هذا السياق، برزت النرويج كأحد أبرز موردي الطاقة إلى أوروبا، فيما يمثل حقل "يوهان سفيردروب" أحد أهم الأصول الداعمة لهذا الدور.

ولا تقتصر المرحلة الرابعة من تطوير الحقل على إضافة موارد جديدة إلى السوق، بل تستهدف أساسًا الحفاظ على إنتاج حقل يضخ مئات الآلاف من البراميل يوميًا، وهو ما يجعل استمرار إنتاجه عند مستويات مرتفعة عاملًا مهمًا لأمن الطاقة الأوروبي.

ويعكس المشروع أيضًا توجهًا أوسع في الجرف القاري النرويجي، حيث يتزايد الاعتماد على تحسين معدلات الاستخلاص، وحفر آبار إضافية داخل الحقول القائمة، وربط الاكتشافات الصغيرة بالبنية التحتية الحالية، بدلًا من الاعتماد على اكتشاف حقول عملاقة جديدة.

ويركز مشغلو الحقول في النرويج على تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وإطالة عمر الحقول المنتجة، وزيادة معدلات الاستخراج من المكامن التي جرى تطويرها بالفعل.

وبذلك، تمثل المرحلة الرابعة من "يوهان سفيردروب" جزءًا من مسعى أوسع للحفاظ على أحد أهم مصادر النفط الموثوقة في أوروبا، في وقت لا يزال فيه أمن الطاقة في صدارة الأولويات الاقتصادية والسياسية للقارة.

تطوير حقل يوهان سفيردروب بحر الشمال إطالة عمر أحد أكبر حقولها النفطية

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