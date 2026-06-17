الصومال يحذر من اتصالات بين الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مايسمى "صوماليلاند"

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية ، عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن وجود تعاملات وتواصل بين الكيان الإسرائيلي المحتل والإدارة الانفصالية في شمال الصومال، خارج إطار الحكومة الفيدرالية الشرعية.



وأكدت الحكومة الصومالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن أي انخراط سياسي أو دبلوماسي أو من أي نوع آخر مع تلك الإدارة يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال، ووحدته، وسلامة أراضيه. وشددت على أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة قانونًا بتمثيل الدولة الصومالية في المحافل والعلاقات الدولية.



وأضافت الوزارة أن أي ترتيبات أو تفاهمات تتم خارج هذا الإطار الدستوري تفتقر إلى أي أثر قانوني أو سياسي، وتتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.



وفي هذا الصدد، دعت الحكومة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إلى جانب كافة الشركاء الدوليين، إلى الرفض القاطع لأي خطوات من شأنها المساس بوحدة الصومال أو تقويض استقراره، مؤكدة احتفاظها بالحق الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة.