بحمولة 5 ملايين برميل .. عبور 3 ناقلات نفط إيرانية مضيق هرمز

أعلن التلفزيون الإيراني عبور 3 ناقلات نفط إيرانية تبلغ حمولتها 5 ملايين برميل من النفط الخام مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الولايات المتحدة تعتزم منح إيران الضوء الأخضر لاستئناف صادراتها النفطية بشكل فوري، في إطار اتفاق متوقع يهدف إلى وضع حد للحرب، على أن يبدأ تنفيذ إجراءات تخفيف العقوبات بمجرد توقيع الاتفاق المرتقب خلال الأيام المقبلة.



وبحسب المعلومات، لن يقتصر التخفيف على مبيعات النفط والوقود فقط، بل سيمتد ليشمل الخدمات الداعمة لعمليات التصدير، مثل المعاملات المصرفية وخدمات الشحن والتأمين، بما يسهم في إعادة تدفق الصادرات الإيرانية إلى الأسواق بصورة طبيعية.

في المقابل، أكد مسؤول أمريكي أن هذا التخفيف سيكون مرحليا ومشروطا، إذ ستراقب واشنطن مدى التزام طهران بعدد من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز ومسار برنامجها النووي، قبل المضي نحو تخفيف أوسع للعقوبات.