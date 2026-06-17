فانس: نشر نص اتفاق واشنطن وطهران في موعد أقصاه الجمعة

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيُنشر "في موعد أقصاه الجمعة"، مع إمكانية طرحه في وقت أقرب، مؤكدا أن البيت الأبيض يضغط لنشره بشكل أسرع.

وأوضح فانس - في مقابلة مع برنامج "سي بي إس مورنينج" - أن الإدارة الأمريكية تريد إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاق، واصفا إياه بأنه "اتفاق جيد بشكل أساسي للشعب الأمريكي"، في ظل ما وصفه بمحاولات لتشويهه.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورا، إلى جانب إطار يمنح إيران حوافز اقتصادية مشروطة بتغيير سلوكها، بما يشمل وقف تمويل الإرهاب والتخلي عن أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي، مقابل تخفيف محتمل للعقوبات.

وشدد فانس على أن أي امتيازات اقتصادية أو رفع للعقوبات لن يتم إلا إذا غيّرت إيران سلوكها بشكل جذري، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن التزامات مالية أمريكية تجاه طهران، في حين لا يزال نشر النص الرسمي قيد الانتظار.