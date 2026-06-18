من كارت الفلاح إلى مشروعات التسمين.. تحركات مكثفة للإصلاح الزراعي في البحيرة



بناءً على تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع المزارعين، أجرى المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زيارة تفقدية موسعة لمحافظة البحيرة، لمتابعة أعمال ومشروعات مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، والاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للفلاحين والمنتفعين.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة المهندس محسن فودة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، وكان في استقبالهما المهندس كامل غانم، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس ربيع زلط، مدير منطقة كفر الدوار للإصلاح الزراعي.

واستهلت الخطيب الجولة بالمرور الميداني على جمعية "المعمل" التابعة لمنطقة كفر الدوار، لمتابعة عمليات صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية انتظام العمل وفقا لمنظومة "كارت الفلاح"، حيث أشاد بالمنظر الحضاري والتنظيمي للجمعية، وتوفير مقاعد مخصصة لراحة المزارعين وكبار السن منعاً للتكدس، مؤكداً أن حسن معاملة الفلاحين وتهيئة سبل الراحة لهم تأتي على رأس أولويات الوزارة بناءً على التوجيهات الوزارية المباشرة.

كما التقي رئيس الهيئة مع عدد من المزارعين بالمنطقة، مؤكداً على تكليفات الوزير علاء فاروق بالتواجد بينهم لحل كافة المشكلات التي تواجههم فوراً.

وفي سياق متصل، شملت الجولة المرور على جمعيتي "كنج عثمان" و"منشأة الأوقاف" بمنطقة كفر الدوار، حيث عقد رئيس الهيئة اجتماعاً موسعاً مع الجهاز الاداري، وأعضاء مجالس الإدارات، وعدد من المزارعين والمنتفعين، حيث تم عقد حوار مفتوح للرد على كافة الاستفسارات ومناقشة سبل تطوير الأداء بالجمعيات الزراعية.

وشملت الزيارة تفقد "محطة المروة لتسمين البداري" بكفر الدوار، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تابع رئيس الهيئة استلام وتسكين دفعة جديدة من الكتاكيت (عمر 10 أيام) بحالة صحية جيدة.

وثمن الخطيب الجهود المبذولة لتنشيط هذه المشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي، مشيراً إلى دورها الحيوي والمباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير البروتين الداجني بأسعار مناسبة للمواطنين.

وعقب الجولة، عقد رئيس هيئة الإصلاح الزراعي اجتماعاً موسعاً بمركز تدريب المعمورة، ضم مديري المناطق بمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، ومديري الجمعيات الجدد، والأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجالس الإدارة لمناطق: "أبو المطامير، إيتاي البارود، ودمنهور"، وذلك بحضور قيادات المديرية، والحاج هشام سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة، والحاج السيد عبد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بالبحيرة، والمهندس محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للتعاون.

وشدد الخطيب خلال الاجتماع على ضرورة الحسم في تحصيل مستحقات الدولة من القيم الإيجارية للأراضي الزراعية، وسرعة رفع العقود على المنظومة.

ووجه رئيس الهيئة الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام التام بتنفيذ خطة تطهير الترع والمصارف بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري، والضرب بيد من حديد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والصارمة حيال أي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية، كما أكد على ضرورة حصر المحاصيل الصيفية من واقع الطبيعة بكل دقة دون أي تلاعب، وتنزيل البيانات أولاً بأول على "التابلت" الخاص بالمنظومة، موجهاً بضرورة تلاحم أجهزة الجمعيات والمناطق مع الأهالي للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

الدولة المصرية لا تدخر جهداً في دعم الفلاح



وفي ختام الاجتماع، نقل رئيس الهيئة شكر وتقدير السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لكافة الأجهزة التنفيذية ومجالس الإدارات بالبحيرة، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المزارعين، ومؤكداً أن القيادة السياسية والدولة المصرية لا تدخر جهداً في دعم الفلاح كونه الركيزة الأساسية ومحور التنمية الزراعية الشاملة في مصر.