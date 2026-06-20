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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ادفع وإنت زي الجزمة.. "الأطباء" تحقق مع نهى صلاح لإهانة المصريين

الدكتورة نهى صلاح أخصائية النساء والتوليد
الدكتورة نهى صلاح أخصائية النساء والتوليد
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة الأطباء رسميا إحالة الدكتورة نهى صلاح، أخصائية النساء والتوليد، إلى لجنة آداب المهنة، وذلك على خلفية ما بثته في مقطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها عدد كبير من المواطنين إهانة صريحة تمس 120 مليون مواطن مصري ومخالفة جسيمة لأخلاقيات العمل الطبي.

وجاء قرار النقابة العامة بحسب تصريحات للدكتور أحمد مبروك الشيخ عضو المجلس - بعد تلقيها سلسلة من الشكاوى الرسمية المقدمة من أطباء ومواطنين طالبوا بفتح تحقيق عاجل فيما ورد في المقطع، مؤكدين أن الحديث يمثل خروجا عن تقاليد المهنة.

وقرر مجلس النقابة بناء على ذلك بإحالة الواقعة بالكامل إلى لجنة آداب المهنة المختصة، مع تكليفها باستدعاء الطبيبة لسماع أقوالها خلال جلسة تحقيق قريبة، واستكمال الإجراءات القانونية وفق اللوائح المنظمة، مع التأكيد على ضمان حقها في الدفاع عن نفسها.

إحالة الدكتورة نهى صلاح للتحقيق 

وفي مقطع الفيديو المتداول، والذي جاء على خلفية أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي، وجهت الدكتورة نهى صلاح عبارات حادة ومباشرة هاجمت فيها المنتقدين، حيث قالت نصص: “علشان الشعب ده زياط وعمره ما هيتغير، ويستاهل أكتر من كده”، مضيفة: "الدكاترة وحشين ومتحر.شين، ما تتعالجش عند دكاترة يا حبيبي وروح العطار مثلل يعالجك".

كما تابعت في ذات المقطع قائلة: "مستشفيات الحكومة مش عاجباك؟ روح مستشفيات خاصة، وادفع وإنت زي الجزمة، لكن شحاتة وجهل وقلة أدب مش هنسمح".

وقد أوضحت الطبيبة، وفقا لبياناتها المهنية المنشورة عبر حساباتها التعريفية والتي تظهر حصولها على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس، وزمالة الكلية الملكية لجراحي النساء والتوليد بإنجلترا، بالإضافة إلى الدبلومة الأمريكية في التجميل النسائي، أن حديثها هذا جاء في إطار الرد المباشر على الانتقادات الموجهة للأطباء، وتعليقا على الأوضاع داخل بعض المستشفيات التعليمية.

من جانبها، شددت نقابة الأطباء على أن هذه التصريحات تخضع حاليا للتحقيق الرسمي، مؤكدة التزامها بالحياد الكامل وصون كرامة المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق الجدل المتصاعد الذي أعقب تصريحات الطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مما فتح نقاشا واسعا حول بيئة العمل وحدود التعبير المهني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

نقابة الأطباء الدكتورة نهى صلاح أخصائية النساء والتوليد لجنة آداب المهنة مستشفى الشاطبي الجامعي جامعة عين شمس أمنية سويدان مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية النقابة العامة للأطباء الأطباء المستشفيات الحكومية الشاطبي الجامعي الإسكندرية

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