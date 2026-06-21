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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعامد شمس الظهيرة على الكرنك في الانقلاب الصيفي.. اليوم

تعامد الشمس
تعامد الشمس

أعلنت الجمعية المصرية التنمية السياحية والأثرية ان معبد الكرنك بالأقصر سيشهد  ظهر اليوم الاحد 21 يونيو، وبالتزامن مع الانقلاب الصيفي، واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرتبطة بالموروث الحضاري المصري القديم، حيث تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء وتصبح شبه عمودية على الأرض، لتتحول عدد من المواقع الأثرية المصرية، وفي مقدمتها الكرنك، إلى مسرح كوني يستقبل أشعة الشمس في لحظة الظهر الفلكي، إيذانًا ببداية فصل الصيف.

ظاهرة تعامد شمس

 

وتعتمد ظاهرة تعامد شمس الظهيرة بالكرنك على حسابات فلكية دقيقة لزاوية ارتفاع الشمس، وهي الحسابات التي وظفها المصري القديم في تصميم معابده لخدمة أغراض دينية وروحية، لتؤكد أن العمارة المصرية القديمة لم تكن مجرد أحجار متراصة، بل كانت أيضًا مراصد فلكية متطورة، ويعد معبد الكرنك أحد أبرز وأكمل هذه المراصد القديمة.

وتستقطب الظاهرة سنويًا عددًا من السائحين ومحبي التصوير لمتابعة المشهد الفريد والتقاط الصور، إلا أنها لم تحظ حتى الآن بالدعاية الكافية التي توازي أهميتها ويرى متخصصون أن هذه الظاهرة، إلى جانب عدد من الظواهر الشمسية الأخرى التي يشهدها الكرنك خلال فصل الصيف، يمكن أن تسهم في جذب مزيد من الزوار خلال فترة تشهد عادة تراجعًا نسبيًا في الحركة السياحية.

وفي هذا السياق، دعا أيمن أبو زيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية إلى استثمار هذه الظواهر بصورة أوسع، والترويج لها ضمن المعارض السياحية الدولية، مشيرًا إلى أهمية مد ساعات زيارة معابد الكرنك حتى السابعة مساءً بدلاً من السادسة، بما يسمح للسائحين بالاستمتاع بالموقع في الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة.

وأوضح أن معبد آمون بالكرنك يشهد ظاهرة فلكية أخرى مع غروب شمس يوم الانقلاب الصيفي في نحو الساعة السابعة والنصف مساءً، وهو ما يفتح المجال أمام تقديم تجربة سياحية جديدة تتمثل في مشاهدة غروب شمس الانقلاب الصيفي من داخل أروقة الكرنك، وهي تجربة لم تتحقق من قبل بالشكل الكافي.

وأكد أبو زيد أن دعم مثل هذه الأفكار يتماشى مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاهتمام بسياحة الفلك، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر تمتلك العديد من المقومات الفلكية والأثرية التي لم تستغل بعد، وأن الاستفادة منها يمكن أن تجعل من الأقصر واحدة من أهم وجهات سياحة الفلك الأثري في العالم.

معبد الكرنك تعامد الشمس الكرنك الظواهر الفلكية أثار

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