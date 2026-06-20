قائد الجيش اللبناني: حماية الاستقرار أولوية وطنية.. وقواتنا ستواصل مهامها رغم التحديات

عقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اجتماعًا، اليوم السبت، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات وعدد من الضباط، خُصّص لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

وأكد العماد هيكل - خلال الاجتماع - أن تضحيات شهداء المؤسسة العسكرية اللبنانية ستبقى مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة والوطن، مشددًا على أن القيادة تُجِلّ الشهداء والجرحى وتحفظ إرثهم الوطني.

كما أكد قائد الجيش أن العسكريين يواصلون أداء واجباتهم في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب، رغم الأخطار والتحديات، مثنيًا على تفانيهم وانضباطهم.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى قيادتَي قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور وفوج التدخل الثاني في منطقة الزهراني عكست معنويات مرتفعة لدى العسكريين واعتزازهم برسالتهم الوطنية.

كما تناول الاجتماع المستجدات الأمنية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويحول دون تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى زعزعة الأمن الداخلي.

وشدد العماد هيكل على أن العلاقة مع السلطات السورية جيدة في ظل التنسيق المستمر لضبط الحدود الشمالية والشرقية، مؤكدًا أن الوحدات العسكرية المعنية تنفذ مهماتها على أكمل وجه.

كما دعا إلى الحفاظ على ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية وتعزيز وحدتها ومصداقيتها، رافضًا الاستغلال الطائفي والسياسي لموقف الجيش في الملفات القضائية.

وفي ختام الاجتماع، أوضح أن وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها لأن "طائفة الجيش هي الوطن"، مؤكدًا أن نجاح المؤسسة العسكرية يستند إلى تضحيات أفرادها وإخلاصهم في خدمة لبنان وحماية شعبه.