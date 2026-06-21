برلماني: مبادرة «القرية المنتجة» تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في تمكين المواطنين

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة "القرية المنتجة" التي أطلقتها الحكومة، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودلالة على رؤية الدولة المصرية في تحويل الريف من مجتمع يعتمد على الاستهلاك إلى مجتمع منتج وقادر على المنافسة والتصدير.

وقال جبيلي إن المبادرة تعمل على استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها القرى المصرية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية والزراعية والصناعات الصغيرة، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة دخول الأسر الريفية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة.

وأضاف أن تكامل جهود الوزارات الخمس المشاركة في تنفيذ المبادرة يعكس حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وضمان تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للمواطنين.

ولفت إلى أن الانتقال بالريف المصري إلى مرحلة الإنتاج والتصدير يدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة والهجرة الداخلية.

وأوضح النائب أحمد جبيلي أن المبادرة تعد تمثل نموذجا عمليا للجمهورية الجديدة التي تضع التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين في صدارة أولوياتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعزز من مكانة الريف المصري كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية الشاملة.