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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تشارك لحظة عفوية مع زوجها وتعلق: “فقط نحن”

مى عمر ومحمد سامى
مى عمر ومحمد سامى
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو عفويًا جمعها بزوجها المخرج محمد سامي خلال نزهة ليلية، في أجواء رومانسية لفتت أنظار الجمهور.

وظهرت مي عمر في الفيديو وهي تسير برفقة زوجها في أحد الشوارع، وسط لحظات من المرح والتلقائية، بعيدًا عن الترتيبات والتجهيزات المعتادة للتصوير.

وعلقت مي عمر على الفيديو قائلة: «لحظة عشوائية التقطها أصدقاؤنا.. بدون تصنع أو تخطيط.. فقط نحن ❤️»، في إشارة إلى عفوية المشهد الذي جمعها بزوجها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الثنائي وباللقطات الرومانسية التي شاركتها الفنانة مع جمهوره

https://www.instagram.com/reel/DZ2LVefIB9x/?igsh=MWxnMXZtMTV6dGl5Mw==
وحرصت النجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، على حضور العرض الخاص لفيلم 7Dogs.

وأشادت مي عمر بشكل كبير بالفيلم، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت مي عمر : “يا له من فيلم، بصراحة، واحدة من أكثر التجارب السينمائية جنونًا التي شاهدتها منذ وقت طويل، كل لقطة تبدو ضخمة، مكثفة، عاطفية ولا تُنسى، الحجم، الأداءات، الحركة، التفاصيل… أكثر من مذهل".

وتابعت : "تحية كبيرة لصاحب السمو تركي آل الشيخ لاستمراره في رفع المستوى ودعم الإنتاجات بهذا المستوى من الطموح والرؤية، كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجمان حقيقيان في السينما، الكاريزما، الموهبة، الحضور والقوة على الشاشة بمستوى آخر، فخور جدًا برؤية السينما العربية تصل إلى هذا المستوى مع فنانين مثلكم يقودونها، فيلم يذكرك حقًا لماذا نقع في حب السينما منذ البداية”.

الفنانة مي عمر المخرج محمد سامي العرض الخاص لفيلم 7Dogs تركي آل الشيخ كريم عبد العزيز أحمد عز

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