مي عُمر مع «نعمة الأفوكاتو» على «MBC 2 مصر» من جديد

بدأت شاشة «2 MBC مصر» عرض مُسلسل “نعمة الأفوكاتو” يومياً في تمام الساعة 8:00 مساءً.



من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمُساعدة.



تنطلق النجمة مي عمر مُجدداً من خلال الدراما الإجتماعية المميزة "نعمة الأفوكاتو" الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر2"، وبالتعاون مع المُخرج محمد سامي، حيث تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.



مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين، وهو من تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.